أتيليه الإسكندرية.. جهود لإنقاذ أقدم صرح ثقافي أثري من الإخلاء

تاريخ القصر

مناشدات شعبية لإنقاذ أقدم مؤسسة ثقافية

وصف القصر

أتيليه الإسكندرية.. إلى أين

كابوس يعيشه مثقفي الإسكندرية واصفينه بمحاولة اغتيال ثقافى وفني لمقر أتيليه الإسكندرية الأثري، أو مبنى قصر تمفاكو الذي يقع بمنطقة السلطان حسين بالإسكندرية.فالقصر يشهد نزاعات قديمة ومشاكل عديدة مع الورثة ومحاولات مستمرة لنزع الملكية والتعاقد من مثقفي الإسكندرية.وهو ما جعلهم يرفعون بصوت استغاثتهم للجهات المعنية بالدولة وبوزارة الثقافة ووزارة الآثار، لفض النزاع القائم، ولإيجاد حل آخر لهذه الأزمة بدلًا من الطرد والإخلاء للحفاظ على هذا المبنى وللبقاء على هذا الصرح الفني والثقافي الكبير.يقع أتيلية الإسكندرية بداخل مبنى أثرى يرجع تاريخه إلى عهد الملك فؤاد الأول، بدأ تشييده الثري اليونانى جورج تمفاكو، وقام بتصميمه مهندس إيطالى الجنسية.ليتعاقب الملاك على القصر ففي عام 1956 اشتراه البنك المصرى الإيطالي، وتم تأجيره بمعرفة البنك كمقر لأتيليه الإسكندرية، فتأسس على يد الفنان الكبير محمد ناجي، الذى ترعرع فنيا في مرسم الفنان الكبير لورنزو زانييرى المشهور بزنانيري.والقصر مسجل ضمن آثار مصر الإسلامية تحت رقم 538 لعام 1995، وأيضًا مسجل فى عداد المبانى التراثية طبقا للقرار الوزاري رقم 287 لعام 2008 تحت رقم 1346، والذي يرجع تاريخ إنشائه لسنة 1893.وعن قرار الإخلاء، قال الدكتور خالد هنو، عضو مجلس ادارة اتيليه الاسكندرية، إن النزاعات بين أتيليه الإسكندرية وورثة المالك قديمة وتسلك المسار القضائي بالمحاكم، وما استجد في الأمر هو أن المالك حصل على حكم بالطرد، وذلك بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا بإلغاء المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.وأضاف «هنو» في تصريحات لـ«الدستور»: «سنستأنف على الحكم الصادر، ونعلم أن موقفنا ضعيف أمام حكم قضائي، ولكن ضياع أتيليه الإسكندرية كأقدم مؤسسة ثقافية مصرية تعد كارثة سنندم عليها وسنعمل جاهدًا للحفاظ والبقاء عليه».وتابع: «نؤمن أن الضغط الشعبي دائمًا ما يؤتي بثماره، ولذلك ندعو لعقد مؤتمر حاشد بنهاية شهر فبراير، سيدعو فيه المثقفين والمبدعين ووزراء سابقين متضامنين مع عدم إخلاء الأتيلية وإنهاء صرح ثقافي مهم، للخروج بتوصيات لمخاطبة الجهات الرسمية المعنية بإنقاذ أتيليه الإسكندرية من الإخلاء».يتكون القصر من طابقين وبدروم وسطح وأضيف له ملحقات بعد ذلك والمدخل الرئيسى يطل على شارع فيكتور باسيلي، ويحيط بالقصر أسوار من جميع الجهات عدا الجهة الشمالية.ومزين بالعديد من النقوش والزخارف الخشبية والمنحوتات الرائعة، والمدخل الرئيسي للقصر معقود بعقد نصف دائرى يستند على اثنين من الأعمدة الأسطوانية في جانبيه ويصعد إليه بدرجات رخامية.وبسلم خشبي تنتقل للطابق العلوي لتستخدم قاعات هذا الطابق كمرسم للفنانين بالأتيليه وتفصل القاعات عن بعضها أبواب خشبية ذات أشكال آدمية أيضًا، والقاعات بها شرفات ذات عقود نصف دائرية كسيت بالخشب أيضًا وبها زخارف نباتية مطعمة باللون الأخضر والذهبي.حشد ثقافي شهدته صفحة «أتيلية الإسكندرية.. إلى أين» على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشهد تضامن لحمايته وجعله يستمر كونه منارة ثقافية وقبلة لكل الفنانين والمبدعين داخل أقدم صرح ثقافي مصري ذو بصمة أثرية.