«الصحة» تستعرض جهودها ضمن «حياة كريمة»

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن جهود الوزارة فى مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالأماكن الأكثر احتياجًا.وأشارت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، إلى تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بجميع التجهيزات من (وحدات ومراكز رعاية أساسية ومستشفيات)، حيث تم الانتهاء من تطوير المنشآت الصحية بمحافظات (الاسكندرية – الدقهلية – كفر الشيخ- المنوفية – قنا – الوادى الجديد – الغربية -الجيزة – دمياط).وقالت وزيرة الصحة، إن سيتم توفير القوى البشرية اللازمة في ظل التحدي الحالي من نقصها وخاصة في التخصصات الخاصة بطب الأسرة من خلال توجيه الأطباء المكلفين والنيابات على تلك المراكز التي سيتم اعتمادها من قبل الزمالة المصرية، وتتبع المنشأت المختارة دليل التشغيل والصيانة الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وتتبع المنشآت المختارة نفس نظام الميكنة والتحول الرقمي الخاص بالهيئة.