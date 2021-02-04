أمطار رعدية تضرب مدينة الخارجة في الوادي الجديد

شهد مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، تساقط أمطار على معظم أنحاء المدينة، وغطت السحب الكثيفة سماء المدن والقرى مع انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف وانخفاض درجات الحرارة.وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.كما شهدت منطقة شرق العوينات نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة على جميع المناطق المكشوفة والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة.كما رفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أية حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر اليوم.