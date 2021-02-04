رئيس إطسا بالفيوم يشكل غرفة عمليات لمواجهة الأمطار

شكل خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، غرفة عمليات رئيسية بتواجد معدات الكسح والشفط والمعدات الثقيلة، لتلقي أي شكاوى تنتج عن سوء الأحوال الجوية بدائرة المركز.وأكد رئيس المركز على جميع رؤساء الوحدات المحلية بدائرة المركز بتشغيل غرف عمليات بالوحدات المحلية لتلقي أي شكاوى من المواطنين وكذلك سرعة تواجد معدات الكسح والشفط والمعدات الثقيلة أمام مقرات الوحدات المحلية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.وأشار رئيس المركز بالتنبيه على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء حال سقوط الأمطار أو ارتفاع نسبة الرياح حفاظا على أرواح المواطنين.