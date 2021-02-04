العثور على جثة رجل بمحيط مقابر الهياتم فى الغربية

عثر أهالي قرية الهياتم التابعة لدائرة مركز المحلة بالغربية على جثة لرجل مجهول الهوية ملقاة في محيط مقابر القرية.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بعثورهم عن طريق الصدفة على جثة لرجل يرتدي جلبابا في الأربعينيات من عمره ملقاة بمحيط مقابر قرية الهياتم ولا يوجد معه أي إثبات شخصية.وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة لموقع الحادث، وتبين من خلال الفحص المبدئي للجثة أنه لا يوجد آثار عنف أو طعنات أو تشوهات.وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة أسباب الوفاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وتحرر محضر بالواقعة.