بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا فى مستشفيات عزل بورسعيد

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات المبرة والحياة وبورفؤاد التي خصصتها الهيئة لعزل حالات كورونا، باللقاح المضاد لكوفيد- 19.وكشف بيان الهيئة عن أنه من المستهدف أن يتم تطعيم 1198 داخل مستشفيات (المبرة، الحياة، بورفؤاد)، حيث خصصتهم لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى من مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.وأوضح البيان أن اللقاح متاح للراغبين في الحصول عليه من العاملين بمستشفيات العزل بالمحافظة، على مدار 24 ساعة، متابعا: "التطعيم اختيارى ويحصل عضو الفريق الطبي على التطعيم بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة عن الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعاني أي أمراض أو ظهرت عليه أعراض مرضية".وتابع البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يتماشى مع توجه الدولة المصرية وحرصها الدائم على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.من جانبه، وجه الدكتور أحمد السبكي، الشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على إتاحة الفرصة لتوفير عدد من الأمصال لتلقيح الأطقم الطبية بمستشفيات العزل التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مصر من ضمن الدول التي حققت نجاحًا كبيرًا في توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل، باعتبارهم ضمن الفئات ذات الأولوية والمستحقة لتلقي اللقاح طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن مصر في صدارة الدول اهتماما بتطعيم الفئات الأولي بتطعيمات كورونا.فيما قال الدكتور محمد جمال الكيكي، مدير مستشفى المبرة ببورسعيد- أول طبيب يحصل على اللقاح ضمن الفريق الطبي بأحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية والمخصصة للعزل- إنه لم يتخوف من تلقي اللقاح حيث إنه معتمد من هيئة الدواء المصرية، موضحًا أن حالته الصحية جيدة ولم تختلف قبل وبعد تلقيه للقاح، مشجعًا زملاءه على تلقيه لحماية أنفسهم وذويهم من الإصابة.