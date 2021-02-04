في يومه العالمي.. اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث: نحن على العهد









عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة لقاء اليوم بمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة وبحضور ممثلي شركاء التنمية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ختان الاناث، الذي يوافق السادس من شهر فبراير من كل عام.وأكدت اللجنة الوطنية أنها على العهد وأنها عازمة على التصدي بكل قوة للقضاء على جريمة ختان الإناث البشعة التي تؤثر سلبًا على حاضر ومستقبل الفتيات، وتشكل خطرًا كبيرًا على حياتهن.واستهلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمتها بتقديم أسمى معانى الشكر والتقدير باسم جميع أعضاء اللجنة الوطنية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموافقة مجلس الوزراء منذ أيام قليلة على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل، ويتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، مؤكدة أن ذلك يعد تكليلًا للجهود الحثيثة التي قامت بها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ تشكيلها في شهر مايو 2019، وانتصارًا كبيرًا للمرأة والفتاة المصرية، كما يعد دفعة قوية للأمام في ملف تجريم ختان الإناث في مصر، وناشدت البرلمان بإقرار مشروع القانون في القريب العاجل، والقضاء نهائيًا على تطبيب الختان.كما أعلنت الدكتورة مايا مرسى أن التعاون المثمر بين جميع أعضاء اللجنة الوطنية منذ تشكيلها أسفر عن (1534 نشاطا) استهدف (74.616.721 فرد) سيدة وفتاة ورجل وطفل في القرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية في مختلف المجالات، مثل تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات إعلامية توعوية، واستقبال شكاوى، ورفع كفاءة البناء المؤسسي، وحملات طرق الأبواب تحت شعار "احميها من الختان" من خلال فروع المجلس القومي للمرأة ولجان حماية الطفولة التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظات لتوعية السيدات والأهالي في المراكز والقري والنجوع بخطورة هذه الجريمة وأضرارها على مستقبل الفتيات وعلى فرصهن في الحياة بصورة طبيعية، كما تم تخصيص حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقت خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر الماضي للتوعية بهذه القضية.كما وجهت الدكتورة مايا مرسي تحيه وشكر خاص الى طبيب مستشفى قليوب العام الذى سارع بالإبلاغ عن جريمة ختان لطفلة بالقليوبية فور وصولها المستشفى في حالة متأخرة، مؤكدة أن هذا الطبيب نموذج مشرف لأطباء مصر الشرفاء الذين يقدرون ويحترمون قيمة ورسالة مهنة الطب العظيمة، وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية تكافح عدو خفى هي ثقافة المجتمع التي مازالت تشجع على ارتكاب هذه الجريمة بحق بنات مصر، ولكن هذا العدو لن يثنى اللجنة الوطنية عن القيام بدورها في التوعية بأضرار هذه الجريمة وخطورتها.من جانبها أعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها لما وصلت إليه جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع خصوصا في معركة تغيير الوعي والقضاء على الثقافات التي من شأنها أن تشوه جيلا بأكمله نفسيا وجسديا، مؤكدة أن الطريق ما زال طويلا أمامنا ونحتاج إلى التكاتف وتوحيد الجهود، وفي هذا السياق توجهت بالشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم الحثيثة "قائلة" أننا نحتاج إلى تضافر كافة الجهود من أجل حماية بناتنا من كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهن.وأشارت "السنباطي" إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي تقدمت به اللجنة الوطنية لتغليظ عقوبة ختان الإناث، مؤكدة أن هذه الخطوة غاية في الأهمية وتكلل مسعانا بالنجاح، وتضاف إلى قائمة إنجازات اللجنة الوطنية التي بذلت جهود كبيرة للقضاء على هذه الجريمة منذ إنشائها في مايو 2019 وحتى الآن، لافتة إلى أن إنشاء اللجنة جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018- 2030.وقالت "السنباطي" إننا احتفالا باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، الذي يوافق 6 فبراير من كل عام، نجدد جميعًا التزامنا بالوقوف ضد هذه الجريمة ونعلن رفضنا الكامل لهذا الجرم الذي يعد من أقسى الممارسات ضد الفتيات فلذات أكبادنا، وخطر يهدد حياتهن. ونجدد عزمنا على التصدي بكل قوة لكل من يشارك في هذه الجريمة،كما أعربت "السنباطي" عن سعادتها بصدور وثيقة "لا هوادة" باسم أطباء مصر عن مجموعة العمل الوطنية للأطباء للقضاء على تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث والمعروف بالختان، مؤكدة أنه لا مبررات ولا هوادة في هذه الجريمة وتعد هذه الوثيقة خطوة مهمة في القضاء على تطبيب الختان.واختتمت السنباطي كلمتها بمناشدة جموع المواطنين والأهالي بضرورة الحفاظ على بناتنا من كل الممارسات الضارة والتشوهات التي تلحق بهن جراء هذه الجريمة، كما ناشدت المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم وكل من يروج أو يأتي بهذا الفعل، عبر آلياتنا الوطنية من خلال خط نجدة الطفل 16000 أو تطبيق الواتس اب على رقم 01102121600، أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.وأعرب كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة عن سعادته بدعوته اليوم للمشاركة في هذا الاجتماع ليس فقط بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، بل للاحتفال أيضًا بالشراكة والتعاون القائم بين أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وسعيهم الحثيث والمستمر لمواجهة المشكلة في مصر.وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يعمل منذ سنوات عديدة على المستوى العالمي لمواجهة هذه المشكلة مع الحكومات والشركاء الدوليين من خلال العديد من البرامج.وأضاف أننا نعمل في مصر مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية للتصدي لهذه المشكلة، حيث تم إطلاق العديد من البرامج وتنفيذ العديد من الأنشطة للقضاء على مشكلة ختان الإناث التي تؤثر على حياة الكثير من السيدات والفتيات، مشيرًا إلى أننا نجدد الالتزامات بالاستمرار في دعم جهود الحكومة المصرية في هذا المجال.