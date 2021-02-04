أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزيرة الصحة والسكان، بدء تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات المبرة والحياة وبورفؤاد، وهي المستشفيات التي خصصتها الهيئة لعزل حالات كورونا باللقاح المضاد لكوفيد 19.وكشف الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه من المستهدف تطعيم 1198 داخل مستشفيات (المبرة، الحياة بورفؤاد) حيث قامت الهيئة بتخصيصهم لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى من مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.وأوضحت أن اللقاح متاح للراغبين في الحصول علية من العاملين بمستشفيات العزل بالمحافظة على مدار 24 ساعة.وتابعت: «التطعيم اختياري ويحصل عضو الفريق الطبي على التطعيم بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية، وما إذا كان يعاني أي أمراض أو ظهرت عليه أعراض مرضية».وتابعت: أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية، ويتماشى مع توجه الدولة وحرصها الدائم على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وتوجه الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على إتاحة الفرصة لتوفير عدد من الأمصال لتلقيح الأطقم الطبية بمستشفيات العزل التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مصر من ضمن الدول التي حققت نجاحًا كبيرًا في توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل، باعتبارهم ضمن الفئات ذات الأولوية والمستحقة لتلقي اللقاح طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.ومن جانبه قال الدكتور محمد جمال الكيكي، مدير مستشفى المبرة ببورسعيد، وأول طبيب يحصل على اللقاح ضمن الفريق الطبي بأحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية والمخصصة للعزل، إنه لم يتخوف من تلقي اللقاح حيث إنه معتمد من هيئة الدواء، موضحًا أن حالته الصحية جيدة ولم تختلف قبل وبعد تلقيه للقاح، مشجعًا زملاءه على تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم من الإصابة.