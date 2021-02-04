واشنطن تطالب لبنان بتحقيق سريع في حادث اغتيال لقمان سليم

طالبت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، اليوم، بضرورة إجراء تحقيق سريع باغتيال لقمان سليم وتقديم المرتكبين للعدالة.وقالت السفيرة الأمريكية في بيان اليوم إن لقمان سليم قال إن هناك تهديدات لحياته مرارًا وتكرارًا، مشيرة إلى اغتياله هجوم على لبنان نفسه.وشددت دوروثي شيا على أن الاغتيالات السياسية ترسل إشارة خاطئة إلى العالم، كما اعتبرت اغتيال لقمان سليم هجوما على مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير.ووصفت السفيرة الأمريكية مقتل لقمان سليم بـ"الاغتيال البربري"، داعية إلى تحقيق شفاف وعادل في مقتله.