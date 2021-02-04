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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:19 م
السكرتير المساعد
السكرتير المساعد بأسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، غرفة إدارة الكوارث والأزمات، لمتابعة حالة الأمطار وجهود شفط تجمعات المياه ببعض المناطق بمركزى ديروط والقوصية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية والإنقاذ السريع والتأكد من جاهزية جميع معدات الحملات الميكانيكية.

جاء هذا بعدما أعلن محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، حالة الطوارئ ووجه باستمرار انعقاد إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية والغرف النوعية بمديريات الخدمات وأحياء ومراكز ومدن المحافظة، وتحريك جميع الجهات المعنية لمواجهة الأحداث مع استمرار غرف العمليات في عملها لحين انتهاء موجة الطقس السىء واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الاحترازية لتأمين المنشآت الحكومية والحيوية بالمحافظة.
السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار
السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار
السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار
السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار
السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار
السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

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