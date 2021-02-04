السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، غرفة إدارة الكوارث والأزمات، لمتابعة حالة الأمطار وجهود شفط تجمعات المياه ببعض المناطق بمركزى ديروط والقوصية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية والإنقاذ السريع والتأكد من جاهزية جميع معدات الحملات الميكانيكية.جاء هذا بعدما أعلن محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، حالة الطوارئ ووجه باستمرار انعقاد إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية والغرف النوعية بمديريات الخدمات وأحياء ومراكز ومدن المحافظة، وتحريك جميع الجهات المعنية لمواجهة الأحداث مع استمرار غرف العمليات في عملها لحين انتهاء موجة الطقس السىء واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الاحترازية لتأمين المنشآت الحكومية والحيوية بالمحافظة.