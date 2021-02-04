وكيل البرلمان يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إحالة بيان وزيرة الصحة إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.وشهدت الجلسة اليوم، إلقاء بيان وزير السياحة والآثار وتم إحالته أيضا إلى اللجان المختصة.ويعاود المجلس الانعقاد يوم الأحد المقبل، حيث يتم الاستماع لبيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.