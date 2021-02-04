1294 إصابة جديدة بكورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 10 وفيات و1294 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى (4354) حالة، وإجمالي عدد حالات الإصابة وصل إلى (331،768) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (9466) حالة.