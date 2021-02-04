5 توصيات هامة من وزارة الزراعة لمزارعى القطن

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر فبراير.و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث القطن في الآتي:1- حرث الأرض حرثًا عميقًا مرتين متعامدتين، وتركها فترة لا تقل عن 15 يومًا للتشميس بين الحرثة والأخرى، لتحرير العناصر الغذائية المثبتة في التربة لتكون ميسرة لإمتصاص النبات لها.2- إذا كانت الأرض مكان أرز تعطى حرثة ثالثة متعامدة على اتجاه التخطيط.3- تزحف الأرض جيدًا لتنعيمها وتسويتها.4- ضافة سماد السوبر فوسفات بالمعدلات الموصى بها بعد التزحيف وقبل التخطيط.5- ينصح بالتبكير فى الزراعة على أن تكون فى النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري.