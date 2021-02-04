5 توصيات هامة من وزارة الزراعة لمزارعى القطن
الخميس 04/فبراير/2021 - 07:53 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر فبراير.
و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث القطن في الآتي:
1- حرث الأرض حرثًا عميقًا مرتين متعامدتين، وتركها فترة لا تقل عن 15 يومًا للتشميس بين الحرثة والأخرى، لتحرير العناصر الغذائية المثبتة في التربة لتكون ميسرة لإمتصاص النبات لها.
2- إذا كانت الأرض مكان أرز تعطى حرثة ثالثة متعامدة على اتجاه التخطيط.
3- تزحف الأرض جيدًا لتنعيمها وتسويتها.
4- ضافة سماد السوبر فوسفات بالمعدلات الموصى بها بعد التزحيف وقبل التخطيط.
5- ينصح بالتبكير فى الزراعة على أن تكون فى النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري.
و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث القطن في الآتي:
1- حرث الأرض حرثًا عميقًا مرتين متعامدتين، وتركها فترة لا تقل عن 15 يومًا للتشميس بين الحرثة والأخرى، لتحرير العناصر الغذائية المثبتة في التربة لتكون ميسرة لإمتصاص النبات لها.
2- إذا كانت الأرض مكان أرز تعطى حرثة ثالثة متعامدة على اتجاه التخطيط.
3- تزحف الأرض جيدًا لتنعيمها وتسويتها.
4- ضافة سماد السوبر فوسفات بالمعدلات الموصى بها بعد التزحيف وقبل التخطيط.
5- ينصح بالتبكير فى الزراعة على أن تكون فى النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري.