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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

5 توصيات هامة من وزارة الزراعة لمزارعى القطن

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:53 م
القطن
القطن
عبدالناصرمحمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر فبراير.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث القطن في الآتي:

1- حرث الأرض حرثًا عميقًا مرتين متعامدتين، وتركها فترة لا تقل عن 15 يومًا للتشميس بين الحرثة والأخرى، لتحرير العناصر الغذائية المثبتة في التربة لتكون ميسرة لإمتصاص النبات لها.
2- إذا كانت الأرض مكان أرز تعطى حرثة ثالثة متعامدة على اتجاه التخطيط.
3- تزحف الأرض جيدًا لتنعيمها وتسويتها.
4- ضافة سماد السوبر فوسفات بالمعدلات الموصى بها بعد التزحيف وقبل التخطيط.
5- ينصح بالتبكير فى الزراعة على أن تكون فى النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري.

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