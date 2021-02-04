طريقة عمل «النجرسكو» بخطوات سهلة
الخميس 04/فبراير/2021 - 07:52 م
إسلام جمالطباعة
تعتبر وجبة "النجرسكو" من الأطعمة المحببة لدي الكثير، ويعد إعدادها من الأمور التي تحتاج إلى مهارة سابقة في طهيها، لذا نقدم في هذا التقرير طريقة عملها وهي كالآتي:
مكونات النجرسكو
2 كيلوجرام مكرونة
12 ليتر حليب
4 ملعقة كبيرة زبدة
4 ملعقة كبيرة دقيق أبيض
12 كيلوجرام دجاج بانيه، مقطعة صغير
1 مكعب مرق دجاج
3 ملعقة كبيرة جبن موزاريلا مبشورة
1 كوب كريمة الطبخ
مكونات الحشو:
1 بصلة، مفرومة
1 فص ثوم، مفروم
3 فلفل الوان، مقطع صغير
1 ملعقة صغيره كاري
1 ملعقة صغيره كركم
1 ملعقة صغيره قرفة
14 ملعقة صغيره روز ماري
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:
تخلط التتبيلة مع بعضها جيدًا ثم تنقع قطع الدجاج لمدة ساعتين وكلما زاد الوقت كان افضل.
في قدر على النار، يوضع السمن مع قطع الدجاج المتبلة مع التقليب كل دقيقتين حتى تمام النضج.
تسلق المكرونة في قدر على النار مع الماء، الملح وملعقة زيت لمدة 9 دقائق.
طريقة البشاميل:
في قدر على النارـ توضع الزبدة مع الدقيق ويقلب حتى تظهر رائحة الدقيق.
يضاف الحليب مع التقليب المستمر ثم يوضع كوب الكريمة، عندما يشتد الخليط قليلا تضاف الجبنة المبشورة، الملح، الفلفل الابيض او الاسمر ويرفع من على النار ليهدأ.
تضاف 34 كمية البشاميل على المكرونة وتقلب جيدا.
يرص نصف كمية المكرونة فى صينية فرن مدهونة زبدة ثم توضع قطع الدجاج ثم النصف الاخر المتبقى من المكرونة وأخيرًا كمية البشاميل المتبقية، تدخل صينية النجرسكو فرن حامي لمدة 35 دقيقة الى ان يحمر الوجه.
مكونات النجرسكو
2 كيلوجرام مكرونة
12 ليتر حليب
4 ملعقة كبيرة زبدة
4 ملعقة كبيرة دقيق أبيض
12 كيلوجرام دجاج بانيه، مقطعة صغير
1 مكعب مرق دجاج
3 ملعقة كبيرة جبن موزاريلا مبشورة
1 كوب كريمة الطبخ
مكونات الحشو:
1 بصلة، مفرومة
1 فص ثوم، مفروم
3 فلفل الوان، مقطع صغير
1 ملعقة صغيره كاري
1 ملعقة صغيره كركم
1 ملعقة صغيره قرفة
14 ملعقة صغيره روز ماري
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:
تخلط التتبيلة مع بعضها جيدًا ثم تنقع قطع الدجاج لمدة ساعتين وكلما زاد الوقت كان افضل.
في قدر على النار، يوضع السمن مع قطع الدجاج المتبلة مع التقليب كل دقيقتين حتى تمام النضج.
تسلق المكرونة في قدر على النار مع الماء، الملح وملعقة زيت لمدة 9 دقائق.
طريقة البشاميل:
في قدر على النارـ توضع الزبدة مع الدقيق ويقلب حتى تظهر رائحة الدقيق.
يضاف الحليب مع التقليب المستمر ثم يوضع كوب الكريمة، عندما يشتد الخليط قليلا تضاف الجبنة المبشورة، الملح، الفلفل الابيض او الاسمر ويرفع من على النار ليهدأ.
تضاف 34 كمية البشاميل على المكرونة وتقلب جيدا.
يرص نصف كمية المكرونة فى صينية فرن مدهونة زبدة ثم توضع قطع الدجاج ثم النصف الاخر المتبقى من المكرونة وأخيرًا كمية البشاميل المتبقية، تدخل صينية النجرسكو فرن حامي لمدة 35 دقيقة الى ان يحمر الوجه.