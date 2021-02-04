طريقة عمل «النجرسكو» بخطوات سهلة

تعتبر وجبة "النجرسكو" من الأطعمة المحببة لدي الكثير، ويعد إعدادها من الأمور التي تحتاج إلى مهارة سابقة في طهيها، لذا نقدم في هذا التقرير طريقة عملها وهي كالآتي:مكونات النجرسكو2 كيلوجرام مكرونة12 ليتر حليب4 ملعقة كبيرة زبدة4 ملعقة كبيرة دقيق أبيض12 كيلوجرام دجاج بانيه، مقطعة صغير1 مكعب مرق دجاج3 ملعقة كبيرة جبن موزاريلا مبشورة1 كوب كريمة الطبخمكونات الحشو:1 بصلة، مفرومة1 فص ثوم، مفروم3 فلفل الوان، مقطع صغير1 ملعقة صغيره كاري1 ملعقة صغيره كركم1 ملعقة صغيره قرفة14 ملعقة صغيره روز ماريملح وفلفل أسودطريقة التحضير:تخلط التتبيلة مع بعضها جيدًا ثم تنقع قطع الدجاج لمدة ساعتين وكلما زاد الوقت كان افضل.في قدر على النار، يوضع السمن مع قطع الدجاج المتبلة مع التقليب كل دقيقتين حتى تمام النضج.تسلق المكرونة في قدر على النار مع الماء، الملح وملعقة زيت لمدة 9 دقائق.طريقة البشاميل:في قدر على النارـ توضع الزبدة مع الدقيق ويقلب حتى تظهر رائحة الدقيق.يضاف الحليب مع التقليب المستمر ثم يوضع كوب الكريمة، عندما يشتد الخليط قليلا تضاف الجبنة المبشورة، الملح، الفلفل الابيض او الاسمر ويرفع من على النار ليهدأ.تضاف 34 كمية البشاميل على المكرونة وتقلب جيدا.يرص نصف كمية المكرونة فى صينية فرن مدهونة زبدة ثم توضع قطع الدجاج ثم النصف الاخر المتبقى من المكرونة وأخيرًا كمية البشاميل المتبقية، تدخل صينية النجرسكو فرن حامي لمدة 35 دقيقة الى ان يحمر الوجه.