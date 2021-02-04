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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على 11 إيرانيًا حاولوا الدخول إلى أمريكا بشكل غير شرعي

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:30 م
القبض على 11 إيرانيا
القبض على 11 إيرانيا حاولوا
أ ش أ
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ألقى عناصر حرس الحدود بولاية أريزونا الأمريكية، القبض على 11 مواطنا إيرانيا، عبروا الحدود بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان لها أوردته قناة " الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، إن حرس الحدود بمدينة يوما بولاية أريزونا استطاع القبض على المجموعة التي حاولت العبور إلى الحدود الأمريكية، حيث تم ترحيلهم إلى محطة يوما من أجل إكمال الإجراءات.

وأوضح بيان أن المجموعة تتألف من خمس نساء وستة رجال، كلهم إيرانيون.

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