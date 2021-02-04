القبض على 11 إيرانيًا حاولوا الدخول إلى أمريكا بشكل غير شرعي

ألقى عناصر حرس الحدود بولاية أريزونا الأمريكية، القبض على 11 مواطنا إيرانيا، عبروا الحدود بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان لها أوردته قناة " الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، إن حرس الحدود بمدينة يوما بولاية أريزونا استطاع القبض على المجموعة التي حاولت العبور إلى الحدود الأمريكية، حيث تم ترحيلهم إلى محطة يوما من أجل إكمال الإجراءات.وأوضح بيان أن المجموعة تتألف من خمس نساء وستة رجال، كلهم إيرانيون.