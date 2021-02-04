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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

السبت: نادى السينما الأفريقية يعرض البحر من ورائكم بسينما الهناجر

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:50 م
البحر من ورائكم
البحر من ورائكم
خالد حماد
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تستضيف سينما الهناجر ـ بساحة الأوبرا ـ التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، "نادي السينما الأفريقية"، والذي يقام بالتعاون بين مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وقطاع الصندوق، في السادسة مساء السبت 6 فبراير.

يعرض "نادي السينما الأفريقية" هذا الشهر الفيلم المغربي "البحر من ورائكم"، اخراج هشام العسري، بطولة مالك اخميس، فيروز عميري، حسن باديدا، ويدور حول طارق الذي يعجز عن الانتقام لمقتل أطفاله وزوجته، فيلجأ الي الرقص فوق عربة والده، في رد فعل لانقاذ نفسه من الجنون، عرض الفيلم ضمن قسم البانوراما بالدورة 65 بمهرجان برلين السينمائي الدولي، ورشح لجائزة المهر العربي من مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2014.

وسيتم عرض الفيلم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وذلك في الساعة السادسة مساء السبت 13فبراير.

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