تونس تتسلم مساعدات طبية من "الأغذية العالمي" في إطار مجابهة كورونا

تسلَّمت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، مساعدات من برنامج الأغذية العالمي، تمثلت في كميات من المستلزمات الطبية ووسائل الوقاية الفردية للعاملين بالصحة، وذلك في إطار دعم جهود وزارة الصحة في مجابهة جائحة "كوفيد-"19.وأكد وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، ورئيسة مكتب برنامج الأغذية العالمي بتونس والمغرب فاطمة سو سيديبي، خلال لقائهما بمقر الوزارة - بحسب بيان على موقع وزارة الصحة – حرصهما المشترك على مواصلة التعاون والشراكة في مجال دعم برامج الوقاية والسلامة الصحية.