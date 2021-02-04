3 ركائز من التعاون الدولى لاستراتيجية سرد المشاركات الدولية
الخميس 04/فبراير/2021 - 07:46 م
أسماء إبراهيمطباعة
أكد تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الوزارة تعمل على ثلاثة ركائز أساسية لاستراتيجية سرد المشاركات الدولية وهم:
-المواطن محور الاهتمام: فالوزارة ملتزمة ان يكون المواطن هو محور اهتمامها، والسعي وراء تحسين المعيشة من خلال إطلاق الإمكانيات واستغلالها لدفع مسيرة التنمية.
- المشروعات الجارية: المشروعات الجارية تشمل كافة القطاعات التنموية التي تمثل أولويات الدولية ضمن أجندة التنمية الوطنية في قطاعات متعددة تشمل خدمات التعليم والنقل وتحلية المياه والطاقة المتجددة وريادة الأعمال وتمكين المرأة.
-الهدف هو القوة الدافعة: نسعى لبناء شراكات هادفة لتكون بمثابة المحرك الرئيسي لتحقيق نمو مستدام وشامل في ظل عالم سريع التغير، والهدف الأساسي وراء ذلك هو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بحلول 2030.
-المواطن محور الاهتمام: فالوزارة ملتزمة ان يكون المواطن هو محور اهتمامها، والسعي وراء تحسين المعيشة من خلال إطلاق الإمكانيات واستغلالها لدفع مسيرة التنمية.
- المشروعات الجارية: المشروعات الجارية تشمل كافة القطاعات التنموية التي تمثل أولويات الدولية ضمن أجندة التنمية الوطنية في قطاعات متعددة تشمل خدمات التعليم والنقل وتحلية المياه والطاقة المتجددة وريادة الأعمال وتمكين المرأة.
-الهدف هو القوة الدافعة: نسعى لبناء شراكات هادفة لتكون بمثابة المحرك الرئيسي لتحقيق نمو مستدام وشامل في ظل عالم سريع التغير، والهدف الأساسي وراء ذلك هو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بحلول 2030.