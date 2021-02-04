3 ركائز من التعاون الدولى لاستراتيجية سرد المشاركات الدولية

أكد تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الوزارة تعمل على ثلاثة ركائز أساسية لاستراتيجية سرد المشاركات الدولية وهم:-المواطن محور الاهتمام: فالوزارة ملتزمة ان يكون المواطن هو محور اهتمامها، والسعي وراء تحسين المعيشة من خلال إطلاق الإمكانيات واستغلالها لدفع مسيرة التنمية.- المشروعات الجارية: المشروعات الجارية تشمل كافة القطاعات التنموية التي تمثل أولويات الدولية ضمن أجندة التنمية الوطنية في قطاعات متعددة تشمل خدمات التعليم والنقل وتحلية المياه والطاقة المتجددة وريادة الأعمال وتمكين المرأة.-الهدف هو القوة الدافعة: نسعى لبناء شراكات هادفة لتكون بمثابة المحرك الرئيسي لتحقيق نمو مستدام وشامل في ظل عالم سريع التغير، والهدف الأساسي وراء ذلك هو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بحلول 2030.