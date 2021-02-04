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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب وزير الصحة بحل أزمات مستشفى الهرم

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:45 م
النائب محمد سلطان،
النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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وجه النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر لوزيرة الصحة هالة زايد، على ما استعرضته من جهود في خدمة بناء الإنسان المصري على المستوى الصحي وخاصة بأزمة كورونا التي لا نزال نعاني منها.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزيرة الصحة، موجها الشكر أيضا للدولة المصرية بكافة أجهزتها وقيادتها السياسية التي عملت بجد في المنظومة الصحية في مصر، وأصبحنا أمام مشروع قومي للتأمين الصحي الشامل الرئيس السيسي وجه بالانتهاء منها خلال 10 سنوات بعد ما كان 15 عاما.

ولفت إلى أن كل المساعي والتحركات التي تنم من الدولة المصرية في المنظومة الصحية هي لب وأساس حقوق الإنسان، رغم أنها تهاجم من وقت للثاني من المنظمات المشبوهة، مؤكدا أنه بكل تأكيد تطلعاتنا أكبر وطموحنا أكبر في ظل ما يحدث من الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة بعد كم المعاناة الصحية التي كنا نعاني منها على مدار السنوات الماضية وأصبحنا الآن أمام إرادة سياسية قوية تهتم ببناء الإنسان وتضع الصحة في الأولويات.

وناشد الوزيرة بحل مشاكل مستشفى الهرم ونقص الأجهزة قائلا: "الهرم محتاجة نظرة من الحكومة وعندنا إشكاليات أكبر بمنطقة الواحات البحرية والناس محتاجة نظرة صحية مختلفة ومشاكلنا الأكبر مع الواحات في مستشفى أكتوبر واللي محتاجه نظرة أكبر مع الهرم".

وأكد أن الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة تحتاج وحدة صحية بمنطقة حدائق الأهرام، خاصة أنه تم التبرع بالأرض لها دون أي خطوة بشأنها حتى الآن.

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