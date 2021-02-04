مباحثات بين سفير مصر لدى السعودية ووزير داخلية المملكة

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي بسفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.وجرى خلال اللقاء بين السفير المصري ووزير الداخلية بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".كما بحث وزير الداخلية مع سفير تونس لدى المملكة هشام الفوراتي في اتصال آخر، عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.