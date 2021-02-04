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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:40 م
وزير التجارة الجزائري
وزير التجارة الجزائري كمال رزيق
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شارك وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، اليوم الخميس، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته 107.

وذكر بيان لوزارة التجارة الجزائرية اليوم الخميس أن الاجتماع الذي عقد بالفيديو كونفرانس برئاسة دولة لبنان، ناقش العديد من البنود ذات الطابع الاقتصادي من أبرزها آليات التحضير للقمة العربية القادمة، وملف التعاون بين الجامعة العربية والدول الكبرى في المجالات الصناعية والتجارية والتنموية بالإضافة إلى ملف الاتحاد الجمركي.

وأضاف البيان أن توصيات اللقاء ركزت على ضرورة ابراز الدور بالغ الأهمية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في زيادة حجم المبادلات التجارية وزيادة الصادرات بين الدول الأعضاء بالمنطقة.

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