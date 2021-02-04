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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:36 م
جامعة الأزهر بأسيوط
جامعة الأزهر بأسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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نظمت جامعة الأزهر فرع أسيوط، احتفالا باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، بقاعة المؤتمرات بكلية طب جامعة الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة في ضوء قرار الأمم المتحدة باعتماد يوم ٤ من فبراير يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية بوصفه تتويجًا لجهود شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان نحو نشر ثقافة السلام والأمن في مختلف دول العالم.

حضر الاحتفال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والأنبا كيرلس وليم ممثل الكنيسة المصرية والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط ومها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والدكتور مصطفي شتات عميد كلية الطب وعبد الناصر بكر رئيس اتحاد عمال أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط أهمية نشر وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية لافتا إلى إن "وثيقة الأخوة الإنسانية" تهدف إلى القضاء على الطائفية والعنصرية والكراهية ونشر المحبة والمودة بين البشر وقيم ‏التسامح والسلام والقضاء على العنف والتطرف واعتماد الحوار والتفاهم والسعي إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان‪‎‬ وهو ما يسعى إلى تحقيقه الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مشيرا إلى أن ما يحدث على أرض الواقع في مصر يجسد رمزًا لصورة الإخوة الإنسانية بمظاهر التآخي بين أطياف المجتمع المصري وهو ما نراه جليًا من إنجازات لخدمة المجتمع بصفة عامة.

وتحدث الأنبا كيرلس ممثل الكنيسة المصرية بأسيوط على أن هذه الوثيقة قد سبقها اجتماعات كثيرا منذ عام 1964م حينما تم فتح باب الحوار مع جميع الديانات لمزيد من النقاشات التي تحث على الأخوة الإنسانية والتي أسفرت عن ظهور هذه الوثيقة إلي العالم أجمع من خلال شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان.

ومن جانبه قال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب على أن هذه الوثيقة جاءت بمبادئ عامة ولم تحوي آليات محددة التنفيذ وهذا ما يلقي بالمسئولية على الجميع في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنفيذ هذه الوثيقة على أرض الواقع بما يخدم تحقيق الأخوة الإنسانية.

جدير بالذكر أن مجلس جامعة الأزهر قد دعا إلى بدء الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم فى مثل هذا اليوم من كل عام، لترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الجميع.
جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية
جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية
جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية
جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية
جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية
جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

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