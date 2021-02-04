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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

غرفة القاهرة التجارية: 500 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصرى

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:35 م
الريف المصرى
الريف المصرى
دعاء أبو العزم
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أكد هيثم السميح، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية مشروع الحكومة لتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن مصنعي الأدوات الصحية سيشاركون في تطوير الريف المصري، وفي القرى التي سيتم العمل على تطويرها.

وأوضح «السميح»، أنه من المقرر وصول شبكات الصرف الصحي للقرى المحرومة من الخدمة خلال الـ3 سنوات ضمن مشروع تطوير الريف المصري، في خطوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 500 مليار جنيه لتنفيذ المشروع الذي يستهدف 4500 قرية وأكثر من 30 ألف تابع لهم، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذ الخطة خلال 3 سنوات، ويساهم المشروع في تغيير حياة نحو 55 مليون مواطن للأفضل في نهاية المرحلة.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أشار إلى أن مبادرة تطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعمل الحكومة على تنفيذها توفر العديد من فرص العمل وتفتح المجال أمام إنشاء العديد من المصانع وتشغيل الشباب، قائلًا: «مبادرة الريف المصري طموحة والشعب المصري يستحق الكثير».

وكشف الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تفاصيل مشروع تطوير الريف المصرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى وجود 4 لجان مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تنعقد بشكل أسبوعي لوضع كافة المعايير المتعلقة باختيار القرى الأكثر احتياجًا.

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