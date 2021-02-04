«المصريين بالخارج» يوجه رسالة لأبناء الجالية المصرية المتجهين للكويت

سيطرت المفاجأة على بعض أبناء الجالية المصرية العائدين إلى دولة الكويت بعد قرار مجلس الوزارء الكويتي بوقف استقبال الوافدين على أراضيها اعتبارا من يوم الأحد القادم ٧ فبراير ٢٠٢١ لمدة أسبوعين.وفي هذا السياق قال علاء سليم أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج إن بعض القادمين إلى دولة الكويت قد لا يتمكنون من الدخول إلى الكويت خصوصا أن بضعة آلاف منهم مسافرون إلى الكويت عبر محطات مختلفة أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة ويقضون الآن فترة الحجر ومدتها ١٤ يوما.وأضاف سليم في بيان له أن بهذا القرار قد امتدت مدة حجر بعض المصريين لأكثر مما يجب، خصوصا أن القرار الصادر مساء الأربعاء جاء بعد قرار صدر منذ أسابيع بتقنين عدد الركاب القادمين على الطائرات التي تصل إلى مطار الكويت الدولي بما لا يزيد على ٣٠ راكبا في الطائرة الواحدة، وبالتالي ألغت شركات الطيران جميع حجوزات المصريين المبرمجة مسبقًا للذين أنهوا مدة الحجر الصحي بالفعل، وذلك لإعادة جدولة السفر، وقد تسبب ذلك في زيادة سعر التذكرة من دبي إلى الكويت إلى 1500 دينار كويتي وزيادة مدة بقائهم في الحجر الصحي التي زادت عن شهر لبعض العائدين.وناشد علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين إخوانه من أبناء الجالية في الكويت بالتالي:- بالنسبة للراغبين في العودة من مصر إلى الكويت عدم حجز تذكرة العودة في الوقت الراهن لعدم تمكنهم من الدخول إلى الكويت حتى بعد قضاء مدة 14 يوما هي مدة الحجر في محطة الترانزيت واحتمال توقف حركة الطيران نفسها في بلد الترانزيت.- بالنسبة للمصريين العائين الموجودين في محطات الترانزيت (دبي - الشارقة - أبوظبي- إسطنبول - مسقط - بيروت - أو أي محطة أخرى) والذين لم تكتمل رحلة وصولهم للكويت ممن لم تدرج أسماؤهم في قوائم المسافرين من تلك العواصم إلى الكويت قبل يوم الأحد ٧ فبراير ٢٠٢١.. العمل على مغادرة هذه الدولة بسرعه لاحتمال غلق مطارها وعدم تعرض المصري العائد من التواجد فترة غير معروفة في دولة الترانزيت.. واعتباره من العالقين هناك.كما شدد علاء سليم على أهمية أن تلعب الجاليات المصرية في دول الترانزيت دورًا هامًا مع إخوانهم العائدين إلى دولة الكويت عبر هذه الدولة لحين وضوح الموقف بشكل جلي وحل كافة المشكلات التي تواجة إخوانهم العائدين.