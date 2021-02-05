بالأوراق المطلوبة.. كيف تستفيد من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين؟

تقدم وزارة المالية فرصة ثانية للمصدرين بداية من يوم الأحد 7 فبراير حتى ٢٨ فبراير، حيث تبدأ المرحلة الثانية من تلقي طلبات الشركات المصدرة للاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد ١٥%.وترصد«الدستور» الأوراق المطلوبة لتقديم الطلبات، حيث تتمثل في الأتي:1- صورة السجل التجاري (ويشترط وجود الأصل للاطلاع عليه).2- صورة البطاقة الضريبية (ويشترط وجود الأصل للاطلاع عليه).3- صورة بطاقة الرقم القومي سارية (مقدم الطلب + الوارد اسمه بالسجل التجاري).4- تفويض من الشركة موجه للسيد نائب وزير المالية للسياسات المالية، عليه صحة توقيع من البنك يتضمن اسم مقدم الطلب رباعي ووظيفته بالشركة، وأن الشركة فوضته لتقديم طلب الاشتراك في المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفوري 85 % لدعم الصادرات مع التنازل عن 15 % نسبة تعجيل سداد.5- توضيح حساب الشركة بإحدى البنوك المشتركة بهذه المبادرة (البنك الأهلي المصري - بنك مصر- بنك القاهرة - بنك تنمية الصادرات)، أو يتم التقديم بدونه ثم يتم فتح حساب في أي بنك من تلك البنوك، والموافاة به خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب بوزارة المالية.