إصابة 7 في حادث تصادم بالقنطرة في الإسماعيلية

أصيب 7 في تصادم ميكروباص رقم "ط أ ج 1518" مع سيارة ربع نقل رقم "ط ص ن 1785" بمدخل معدية القنطرة شرق أما مطعم النورس.وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ5 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق.تلقى اللواء ياسر نشآت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بإصابة موسى سليم سلام، 32 عامًا من بئر البعد، بغيبوبة وكدمة بالجبهة والرأس وكسر بالقدم اليمنى، وأيمن سلمى سالم، 31 عامًا، من بئر العبد، بكسر بالحاجز الأنفى وجرح قطعى 10 سم بفروة الرأس، ومحمد إبراهيم محمد على، 20 عامًا من رابعة بشمال سيناء، بكسر مضاعف بالساق اليسرى وكدمات وسحجات بالجسم، وجابر مقبيل مقبول 53 عامًا من رمانة بشمال سيناء، بكسر مضاعف بالفخد الأيسر وكدمة بالظهر، وأسماء جابر مقبيل، 28 عامًا، من رمانة شمال سيناء، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف من الأنف والأذن، ومحمود إيهاب حسنى، 3 سنوات، بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد غريب بطيخ، 31 عامًا من سوهاج، بكسر بالخد الأيسر وجرح قطعى بفروة الرأسن وتم نقلهم جميعًا لمستشفى القنطرة شرق لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.