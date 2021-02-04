رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 7 في حادث تصادم بالقنطرة في الإسماعيلية

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:59 م
حادث تصادم بالقنطرة
حادث تصادم بالقنطرة في الإسماعيلية
مصطفى دياب
طباعة
أصيب 7 في تصادم ميكروباص رقم "ط أ ج 1518" مع سيارة ربع نقل رقم "ط ص ن 1785" بمدخل معدية القنطرة شرق أما مطعم النورس.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ5 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق.

تلقى اللواء ياسر نشآت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بإصابة موسى سليم سلام، 32 عامًا من بئر البعد، بغيبوبة وكدمة بالجبهة والرأس وكسر بالقدم اليمنى، وأيمن سلمى سالم، 31 عامًا، من بئر العبد، بكسر بالحاجز الأنفى وجرح قطعى 10 سم بفروة الرأس، ومحمد إبراهيم محمد على، 20 عامًا من رابعة بشمال سيناء، بكسر مضاعف بالساق اليسرى وكدمات وسحجات بالجسم، وجابر مقبيل مقبول 53 عامًا من رمانة بشمال سيناء، بكسر مضاعف بالفخد الأيسر وكدمة بالظهر، وأسماء جابر مقبيل، 28 عامًا، من رمانة شمال سيناء، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف من الأنف والأذن، ومحمود إيهاب حسنى، 3 سنوات، بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد غريب بطيخ، 31 عامًا من سوهاج، بكسر بالخد الأيسر وجرح قطعى بفروة الرأسن وتم نقلهم جميعًا لمستشفى القنطرة شرق لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

الباز: المفاضلة بين المسجد والمستشفى ليست في محلها وهدفها زرع الفتنة

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

بناء 12 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بـ«بهي الدين» في مطروح (صور)

الأكثر قراءة

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

وزير التعليم يعلن خبرًا سارًا لطلاب المرحلة الثانوية

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

8 مايو.. انطلاق سباق «جيرو دي إيطاليا» للدراجات من تورينو

شاب أمريكي يستعد لرحلة حول الأرض

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم

كورونا يرفع معدلات الطلب على جراحات التجميل

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة

قريبا.. كتابان للنرويجية إيريكا فاتلاند عن العربي للنشر

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي

في حوار لم ينشر..أحمد منيب: قدمت محمد منير لساحة الغناء