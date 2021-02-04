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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تساقط الأمطار والثلوج على مركزي ديروط والقوصية بأسيوط

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:56 م
تساقط الأمطار والثلوج
تساقط الأمطار والثلوج
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تعرضت محافظة أسيوط لموجة من الطقس السيئ المصحوب بتساقط أمطار غزيرة وثلوج في بعض الأماكن.

وشهدت مراكز شمال المحافظة مركزي القوصية وديروط، اليوم، تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بالثلوج، وسط طقس سيئ ملبد بالغيوم والرياح المتوسطة والخفيفة على باقي مراكز شمال المحافظة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 16 قرية بمراكز الشمال.

وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بالمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ بسبب الطقس السيئ.

وكلف محافظ أسيوط، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة.

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