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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. ملتقى الحوار السياسي الليبي يجتمع في سويسرا

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:58 م
ملتقى الحوار السياسي
ملتقى الحوار السياسي الليبي
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان مساء اليوم الخميس بجنيف، أن ملتقى الحوار السياسى الليبى سوف يجتمع، غدا الجمعة، فى سويسرا للتصويت على اختيار أعضاء المجلس الرئاسى ورئيس الوزراء للسلطة التنفيذية الموحدة، بنظام القوائم والتي تنتهى مهلة تقديمها فى العاشرة من مساء اليوم بتوقيت سويسرا (الحادية عشرة بتوقيت القاهرة).

يذكر أن أعضاء الملتقى كانوا قد صوتوا أول أمس على الأسماء المرشحة لعضوية المجلس الرئاسي، ولكن أي من المرشحين لم يحصل على نسبة 70% المطلوبة، وبالتالى تم الانتقال إلى نظام القوائم التي سترشحها المناطق المختلفة، وفقا لآلية الاختيار التي كان قد تم الاتفاق عليها في 19 يناير.

القوائم التي ستقدم وحتى تدخل للتصويت سيكون عليها الحصول أولا على 17 تزكية من أعضاء الملتقى، وعلى أن تفوز التي تحصل على نسبة 60%، وإن لم يتمكن أي من القوائم الثلاث التي ستقدم من الحصول على هذه النسبة ستتنافس أعلى قائمتين حصلتا على أصوات وتفوز من تحصل على 50% + واحد.

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