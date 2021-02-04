«المالية» تعلن نتائج طروحات أذون الخزانة

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم الخميس، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يوما 13.19%، وأقل عائد 12.69%، ومتوسط العائد 13.05%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 357 يوما 13.25%، وأقل عائد 12.90%، ومتوسط العائد 13.15%، وتمت تغطية الاكتتاب 4 مرات.وكان البنك المركزي المصري، طرح اليوم أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19.250 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7 مليار جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 12.250 مليار جنيه لأجل 357 يوما.من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.