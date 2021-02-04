أطباء: مصر خرجت من ذروة الموجة الثانية من كورونا.. والاستهتار مرفوض

لا يمر يوم إلا وتشهد مصر انخفاضًا جديدًا في أعداد الإصابات والوفيات الخاصة بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية من الوباء، التي دخلتها مصر في مطلع يناير من العام الجاري بارتفاع الأعداد وكسرها حاجز الألف حالة يوميًا.إلا أنه بعد مرور نحو شهر بدأت الأعداد في الانخفاض مرة أخرى، بفضل الخطة التي وضعتها وزارة الصحة وتضمنت مبادرة العزل المنزلي ما ساهم في انخفاض الأعداد بشكل سريع عن الموجة الأولى.وأضحى السؤال المطروح حاليًا: هل خرجت مصر من ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا؟ أغلب المؤشرات تؤكد على ذلك واستطلعت "الدستور" في التقرير التالي آراء عدد من الأطباء والمتخصصين لمعرفة الإجابة على ذلك التساؤل وما الي يجب فعله خلال الفترة القادمة.الدكتور أمجد الحداد، استشاري الصدر والمناعة، رأى أن الانخفاض المتتالي في الأعداد لا علاقة له بارتفاع درجات الحرارة لأنها لم ترتفع سوى درجات قليلة لن تكون مؤثرة في معدل انتشار الوباء، مبينًا أن هناك أسباب آخرى لذلك الانخفاض.وتابع: "الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو أهم أسباب انخفاض أعداد الإصابات الخاصة بفيروس كورونا، لاسيما مع تعطيل المدارس والجامعات، وفرض الارتداء الإجباري للكمامات في المواصلات والأماكن العامة كافة لمنع الانتشار".وأضاف: "أن مصر خرجت من الذروة لكن لا يجب الطمأنينة من خلال انخفاض تلك الأعداد، لأن الاستهانة بالاجراءات الاحترازية ترفع الأعداد من جديد، ولكن يجب الالتزام بكل الاجراءات المتبعة حتى يأتي فصل الصيف، والذي ستكون فيه الأوضاع مستقرة إلى حد كببر".ويؤيد ذلك الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، الذي أكد أن مصر الان خرجت من ذروة الموجة الثانية من الفيروس، بعد الانخفاض الذي شهدته اعداد الإصابات والوفيات خلال الفترة الأخيرة.وأوضح أن ذلك لا يعني تخفيف الإجراءات الوقائية المتبعة على العكس لا بد من الاستمرار فيها حتى يتم الخروج النهائي من ذروة الموجة الثانية حتى يستمر المعدل في الانخفاض واستغلال حالة الجو الحار فمن المتوقع أن تشهد مصر انخفاضا أكبر.الدكتور وائل سالم، أحد الأطباء بمستشفى عزل قها بمحافظة القليوبية، قال إن حالات الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بنسبة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، ونتيجة لذلك تراجعت عدد الحالات الحرجة التي تحتاج إلى حجز في العناية المركزة في المستشفى.وأرجع الطبيب أسباب تراجع الأعداد في مصر وبعض دول العالم إلى الالتزام بالتباعد الإجتماعي، وإرتداء الأقنعة الواقية وعدم التزاحم، وأكثر ما ساعد على انخفاض الأعداد محليًا هو الارتفاع في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد، رغم أن هذا لم يثبت علميًا حتى الآن.وأضاف": "الشعور بالضغط الجسدي والنفسي وحالة الإعياء بسبب كثرة الحالات، أمور عانى منها الأطباء في جميع مستشفيات العزل منذ بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، خاصة مع وفاة بعض الأطباء متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل".وأشار: "وكن كل هذا بدأ في التراجع الآن بعد انحصار أعداد الأصابات، وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة الخاص بتلقي الأطقم الطبية لقاح فيروس كورونا، وخرجت مصر من عنق الذروة للموجة الثانية من فيروس كورونا، وبدأت الاعداد في الانخفاض بشكل واضح".ونصح بالاستمرار في الالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة بارتداء الكمامات وتعقيم اليدين كل فترة، محذرة من التهاون بسبب انخفاض الأعداد والذي من الممكن أن يحدث انتكاسة مثلما حدث في الكثير من دول العالم.