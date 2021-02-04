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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:10 م
مشروعات توليد الدخل
مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة
أسيوط_محمد أبوشادي:
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وزعت محافظ أسيوط 17 مشروعًا مولدًا للدخل للمرأة المعيلة على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من أجل توفير مستوى معيشة كريمة للبسطاء وجعلها أسرة منتجة قادرة على الإنتاج حيث تم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعي عن طريق لجنة مشكلة لذلك ضمن فعالياته الدورية المستمرة لتوزيع المشروعات والمساعدات تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" وذلك بديوان عام المحافظة.

حضر مراسم التسليم العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية وبعض المستفيدين.

وسلم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط 13 ماكينة خياطة و50 متر قماش لكل ماكينة بالاضافة إلى 4 أفران منزلية باسطوانات بوتاجاز وأجولة الدقيق لكل منهن مقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات بهدف توفير حياة كريمة للسيدات ولأسرهم وجعلها أسرة منتجة قادرة على الانتاج وتحويل الطاقات المعطلة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة لتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية حيث تم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعي عن طريق لجنة مشكلة لذلك.

وأشاد محافظ أسيوط بالتعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة تساعد في تحسين مستوى المعيشة لهم عن طريق تنفيذ مثل هذه المبادرات والمشروعات على أرض الواقع مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير الإمكانات اللازمة لهم وتقديم خدمات أفضل للمواطنين مشيرًا إلى استمرار توزيع الأفران وماكينات الخياط على الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات بصفة دورية للمساهمة في دعم وتحسين دخل الأسر وومستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة
محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة
محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة
محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة
محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة
محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة
محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة
محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

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