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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:58 م
توجّه الشباب للقراءة
توجّه الشباب للقراءة
ايهاب مصطفى
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تنشط حالة القراءة في مصر للعديد من الأسباب ومن أهم هذه الأسباب جروبات القراءة التي تستقطب العديد من القراء وتنشط بسبب الفقرات التي تقدمها الجروبات وتحث القراء على التواجد والاستفادة مما يقدم من قراءات للكتب أو قراءات للمشهد الثقافي عامة، وغيرها مما ينمي حاسة الفرد تجاه القراءة، وفي هذا التقرير نرصد تجرة 3 جروبات لاقت نجاحًا شديدا منذ بدايتها..

◄ جروب عصير الكتب

بدأ عام 2012، ولم يلبث أن ضم مئات القراء لمتلهفين للقراءة والذين وجدوا فيها تحفيزًا ودعمًا للقراءة، ومع البرامج اليومية والنقاشات مثل برنامج "سوق عكاظ" والذي سمح للكثيرين بتجربة الكتابة ورأي رواد الجروب فيها، وأيضًا برنامج الريفيو الأسبوعي الذي حض الكثيرين للقراءة والكتابة أيضًا عما قرأوه، ومن هنا نمت العلاقة بين القراء والجروب، وتضخم العدد وزاد بقوة، حتى أنه تجاوز المليون قارئ عربي، ومن بعدها ونظرا لازدياد الفقرات الثقافية فقد قرر المسئولون عن الجروب انشاء دار نشر بنفس الاسم" عصير الكتب" وكان ذلك عام 2014، وتخصصت الدار في النشر للشباب الموهوب أولا ثم نشرت كتب مترجمة وتراثية لتنتقل بالمادة المنشورة غلى مصاف الدور خاصة وأنها ترجمت العديد من الروايات القوية لديستويفسكي وغيره، كما نشرت العديد من الروايات المصرية ثقيلة المحتوى مثل ثلاثية إبراهيم عبد المجيد عن الإسكندرية وغيرها.

◄ جروب نادي القراء المحترفين

على عكس جروب عصير الكتب فقد أنشا الدكتور عاطف عبيد مدير دار بتانة للنشر والتوزيع جروب نادي القراء المحترفين عام 2017، ولم يطلق عليه جروب بتانة لكي لا يكون هناك تحيز وإنما صمم الجروب ليخدم القراء من خلال عروض الكتب وأيضًا نشر روابط تتعلق بالصحافة بها مادة قرائية عن رواد الكتابة وغيرها، ومع بدء عام 2018 تولى الصحفي إسلام وهبان إدارة الجروب، والذي كان يضم وقتها 7 آلاف قارئ، ليتضاعف العدد حتى يصل إلى 123 ألف قارئ وفي ازدياد.

لم يقتصر جروب نادي القراء المحترفين على نشر المواد الصحفية وأغلفة الكتب وغيرها وإنما تم توسيع الرؤية ليشمل مسابقات صحفية، ومبادرات وجوائز تقدمها دور النشر تتمثل في مجموعات كتب، ولم يقتصر الامر عند هذا الحد بل كان هناك مبادرات تخفيض كتب للقراء من خلال بروتوكول تم التعاقد عليه مع اتحاد النشرين المصريين لأكثر من 20 دار نشر وصلت لأربعين دار نشر ومؤخرا تمت الشراكة مع معرض ملوي لنقل فعالياته أون لاين.

◄ جروب بوك مارك"

أما سارة إبراهيم فقد أسست جروب "بوك مارك" عام 2018، وبدأ بـ 300 عضو، ولاقى الجروب انتشارا كبيرا لدرجة أن كبار الكتاب انضموا إليه وصنع حالة من حالات المتابعة والقراءة، وبدأ الجروب في تقديم فقرات منها "إبداعات شخصية"، وشارك بكتاب خلي الكل يقرا" والكثير مما جعل الجروب يزداد يومًا بعد يوم.

الجروب وصل إلى 42 الف عضو وفي ازدياد مستمر ببب ما يقدمه من مادة ثرية..

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الثقافة

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟

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