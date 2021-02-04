«تعليم أسوان» يكرم منسقي اللامركزية بإدارتي دراو ونصر النوبة

كرم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، محمد زين العابدين محمود منسق اللامركزية بإدارة دراو التعليمية وأسامة محمد عثمان منسق اللامركزية بإدارة نصر النوبة، بحضور رشدى عبدالله مسئول اللامركزية بالمديرية، لتميزهما فى صرف مستحقات المدارس المتعلقة بالصيانة البسيطة للعام الدراسى ٢٠٢٠٢٠٢١، ولدورهما البارز فى صرف مخصصات التعليم الفنى والمجتمعى والمبالغ المخصصة لمسابقة (سماف).من جانبه قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الشكر والتقدير للمكرمين، واعتبرها نماذج مضيئة بتعليم أسوان.