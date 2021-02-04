108381 إجمالى إصابات كورونا في الجزائر

أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الخميس، تسجيل 265 حالة إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة في يوم واحد.وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 108 آلاف و381 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2904 حالات وفاة.وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 74 ألفا و140 حالة، بعد شفاء 196 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 21 مريضا بالعناية المركزة.وكان أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر بلغ 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن أغلب الإصابات كان يتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتفرض السلطات الجزائرية حظرًا للتجوال بسبب كورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.