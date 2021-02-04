محافظ الوادي الجديد يجتمع برؤساء مراكز المحافظة

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعََا مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور السيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وسيد محمود السكرتير العام المساعد، لمتابعة موقف تقنين أراضي الدولة وما تم إنجازه على مستوى المراكز.ووجه ببدء حملة إزالة للتعديات على أراضي الدولة التي تم توجيه إنذارات لأصحابها من قبل، اعتباراََ من الأسبوع المقبل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم.كما استعرض المحافظ موقف منظومة التصالح في مخالفات البناء وأعداد الحالات المخالفة بكل مركز، موجها بفحص هذه الحالات لدعم المستحق منها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.