رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تراجع مفاجئ لطلبات إعانة البطالة الأمريكية

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:06 م
البطالة الأمريكية
البطالة الأمريكية
وكالات
طباعة
تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما ينبئ بأن سوق العمل تستقر بينما تشرع السلطات في تخفيف القيود المفروضة على الشركات لمكافحة الجائحة.

قالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى بلغت مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية قدره 779 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 30 يناير، مقارنة مع 812 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 830 ألف طلب في أحدث أسبوع.

مازالت طلبات الإعانة فوق ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الركود الكبير بين 2007 و2009، لكنها أقل كثيرا من ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس الماضي عندما وصلت الجائحة إلى الولايات المتحدة.

موضوعات متعلقة

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

الصور

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

رئيس جامعة أسيوط يعلن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

الصحة تعلن التعاقد على 40 مليون جرعة لقاح جديدة لكورونا

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

شاب أمريكي يستعد لرحلة حول الأرض

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم

8 مايو.. انطلاق سباق «جيرو دي إيطاليا» للدراجات من تورينو

كورونا يرفع معدلات الطلب على جراحات التجميل

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة

قريبا.. كتابان للنرويجية إيريكا فاتلاند عن العربي للنشر

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي

في حوار لم ينشر..أحمد منيب: قدمت محمد منير لساحة الغناء