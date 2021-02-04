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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الناتو يحضّ طالبان على "الوفاء بالتزماتها" حول خفض العنف

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:50 م
ينس ستولتنبرغ
ينس ستولتنبرغ
وكالات
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حضّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الخميس طالبان على احترام التزاماتها بخفض العنف وقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، فيما يدرس الحلف الانسحاب من أفغانستان.

ومن المقرر أن يناقش وزراء دفاع التحالف مصير بقاء مهمة الناتو التي يبلغ قوامها 10 آلاف فرد خلال اجتماع عبر الفيديو في 17 فبراير.

والعام الماضي، أبرمت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتفاقًا مع طالبان وافقت الولايات المتحدة بموجبه على مغادرة القوات الأجنبية أفغانستان بحلول مايو 2021 إذا انخفض العنف وتقدمت محادثات السلام مع حكومة كابول.

وأعلنت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن أنّها تراجع الاتفاق، لكن البنتاغون اتهم الجماعة الأفغانية المتمردة بعدم الوفاء بالوعود التي قطعتها.

وأفاد ستولتنبرغ الصحافيين "رسالتي إلى طالبان هي أنه يتعين عليهم الوفاء بالتزاماتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطع جميع العلاقات مع الإرهابيين الدوليين بما في ذلك (تنظيم) القاعدة ونحتاج إلى رؤية انخفاض في العنف".

وأضاف "لقد شهدنا أيضًا هجمات ضد أفراد وصحافيين وغيرهم، وبالطبع المستوى المرتفع للعنف هو أمر يثير قلقًا كبيرًا".

واتهمت حركة طالبان الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق السلام وأصرت الاثنين على أنها ستواصل "القتال والجهاد" إذا لم تغادر القوات الأجنبية بحلول مايو.

خفض ترامب في أيامه الأخيرة في منصبه عديد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 2500 فقط، وهو أدنى مستوى منذ بداية الحرب في عام 2001.

أصر ستولتنبرغ مرارًا على أن أعضاء الناتو يجب أن يقرروا "معًا" مستقبل مهمتهم، معربا عن أمله أن ينسق بايدن بشكل أوثق مع حلفاء واشنطن.

وقال الخميس "إذا قررنا الرحيل فإننا نجازف بتعريض عملية السلام للخطر ونخاطر بفقدان المكاسب التي حققناها في الحرب ضد الإرهاب الدولي على مدى السنوات الماضية".

لكنّه تابع "إذا قررنا البقاء فإننا نخاطر بالاستمرار في عملية عسكرية صعبة في أفغانستان ونخاطر بتزايد العنف ضد قوات الناتو أيضا".

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