العراق: ضبط وكر وأسلحة وعبوات من مخلفات "داعش"

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، العثور على وكر تابع لتنظيم "داعش" في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار.وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه ضمن العمليات الاستباقية لتأمين الشريط الحدودي، قوة من لواء شرطة حرس الحدود الخامس وبناءً على معلومات استخبارية تتمكن من العثور على وكر للإرهابيين جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء".وأشار البيان إلى أنه تم ضبط اسلحة واعتدة ومتفجرات خلال العملية.وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي بضبط عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" في مدينة الرمادي، بمحافظة الانبار.وقال المصدر "إنه وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة تم العثور على مخزن للعبوات الناسفة في منطقة زنكورة شمال الرمادي، مبينا أنه تم ضبط عبوات ناسفة على شكل جلكانات 66 جلكان سعة 20 لتر وهي من مخلفات داعش الارهابي وتم التعامل معها وفق السياقات وتفجيرها من قبل قوات معالجة الفرقة.