«الصحة»: 3.6 مليون منتفع بـ«التأمين الشامل» في محافظات المرحلة الأولي

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الدولة استطاعت أن تحقق إنجاز كبير من خلال تسجيل 3.6 مليون منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي، بفضل التخطيط الصحي المبنى على الدليل العلمي وفقا للمعايير الدولية.وقالت وزيرة الصحة إنه يتم دراسة العمل بذات معايير هيئة الرعاية الصحية في تقديم الخدمة، وتشغيل المنشآت الطبية بالمراكز المنضمة لمبادرة حياة كريمة بعد المؤشرات الإيجابية التى تم تحقيقها في منظومة التأمين الصحى الشامل بعد تشغيل النظام في محافظتى بورسعيد والأقصر، في ظل ارتفاع نسب رضاء المنتفعين عن الخدمات التى تقدمها هيئة الرعاية الصحية لأكثر من 93 %.فيما أشاد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بنجاح تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، مؤكدا أن اللجنة ستدرس تجربة بورسعيد لتسريع وتيرة تغطية جميع المحافظات بالتوازي مع تطوير هيئة التأمين الصحي الحالي الذي يغطي ٥٨٪؜ من المواطنين، وكذلك برنامج العلاج على نفقة الدولة.وأوضح الدكتور أشرف حاتم أن هناك رغبة كبيرة في الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي، خاصة محافظة الأقصر التى تعقب محافطة بورسعيد في التطبيق الفعلي والرسمى للمنظومة.من جانبه، قال النائب محمد العمارى عضو لجنة الصحة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل أعادت حق المواطن في الصحة ومجلس النواب السابق عمل على خروج القانون للنور لكى يحظى المصريون بأعلي مستوى من الرعاية الصحية.