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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصومال يعلن الطوارئ لمكافحة الجراد الصحراوي

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:26 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الزراعة في الحكومة الفيدرالية الصومالية، حالة الطوارئ لمواجهة غزو الجراد الصحراوي الذي خلف أضرارًا كبيرة في حقول المزارعين.

وقال وزير الزراعة والري الصومالي سعيد حسين عيد - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الخميس- إنه سيتم اتخاذ خطوات فورية بالتعاون مع الولايات لمكافحة الجراد الذي كان له تأثير كبير على الإنتاج الصومالي.

وأضاف أن القرار اتخذ عقب اجتماع طارئ عقده مع مسئولين من وزارات الزراعة في الولايات الأعضاء بالحكومة الفيدرالية، والمنظمات الداعمة للإنتاج الزراعي والمانحين الدوليين لإعلان حالة الطوارئ على الجراد في جنوب البلاد.

وتسبب الجراد في خسائر فادحة للمزارعين وأدى إلى انعدام الأمن الغذائي، حيث دمرت العديد من المحاصيل مما كان له تأثير كبير على العديد من الأسر التي تعتمد على الزراعة والإنتاج.

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