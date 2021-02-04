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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا لمتابعة تصريف مياه الأمطار

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:14 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
أحمد فودة
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تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، شوارع مدينة طنطا أثناء سقوط الأمطار للاطمئنان على عدم وجود تجمعات للمياه في الشوارع وتصريفها بصورة مستمرة.

بدأت الجولة بتفقد حركة السير في شارع البحر وشارع الجلاء حتى كوبري فاروق مرورًا بكوبري القرشي والتأكد من خلو الشوارع وأسفل الكباري والأنفاق من وجود أى تجمعات لمياه الأمطار، مع تواجد عربات شفط وكسح المياه في الأماكن المحددة لها.

كما توجه المحافظ لتفقد منطقة المعرض والاستاد، حيث تابع عمليات شفط تجمعات المياه أسفل الكوبري وتأكد من خلو شوارع منطقة الاستاد من تجمعات المياه وسيولة الحركة المرورية، وتابع المحافظ جولته بتفقد شارع النحاس، منطقة سيجر، ميدان ستوتة والمحطة وإزالة كافة الإشغالات لتسهيل حركة السير والمرور.

وخلال الجولة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وإزالة كافة الإشغالات على طول كورنيش المرشحة.
محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا لمتابعة تصريف مياه الأمطار
محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا لمتابعة تصريف مياه الأمطار
محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا لمتابعة تصريف مياه الأمطار
محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا لمتابعة تصريف مياه الأمطار

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