بعد تهديد أديس أبابا.. مقتل عشرات الجنود الإثيوبيين على يد الجيش السوداني

قتل عشرات الجنود الإثيوبيين، وجندي سوداني بمعارك ضارية اليوم الخميس، بمنطقة الفشقة السودانية التي تحتلها إثيوبيا وميلشيات تابعة لها.وأكدت مصادر سودانية مساء اليوم أن جنديا من القوات المسلحة السودانية استشهد، بينما أصيب أربعة آخرون أثناء تحرير "كمبو ملكامو" بالفشقة، حسب قناة "العربية".يذكر أن سفير إثيوبيا لدى الخرطوم يبلتال أميرو، وجه في وقت سابق اليوم تهديدا مبطنا إلى الحكومة السودانية على خلفية النزاع الحدودي بين البلدين بشأن منطقة الفشقة، مشيرا الى أن أديس أبابا ملتزمة بحل الوضع على الحدود مع السودان من خلال الحوار للتوصل إلى حل ودي، مؤكدا رغبة بلاده في الحوار مع الخرطوم.وقال أميرو إن إثيوبيا طلبت مرارا من العسكريين السودانيين العودة إلى حيث كانوا قبل 6 نوفمبر 2020 والحفاظ على الوضع السابق، مشيرا الى أن العمل غير المشروع للجيش السوداني قد تم التخطيط له وتمويله وتنفيذه من قبل طرف ثالث.