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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«بناقص» تتصدر تريند اليوتيوب بالوطن العربي

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:29 م
المطرب أحمد سعد
المطرب أحمد سعد
منار إبراهيم
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تصدر المطرب أحمد سعد تريند اليوتيوب في مختلف البلدان العربية بكليب أغنية "بناقص" التي صورها منذ فترة فى النمسا بمدينة سالزبورج، وذلك خلال ٢٤ ساعة من طرحها.

وتم إعداد وتجهيز التصوير فى أكثر من شهر مع المخرج النمساوى إيديسون أبا كارديس وتم الاستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية، واستغرق تصوير الكليب يوما كاملا.

كليب "بناقص" كلمات هشام صادق وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى أشرف البرنس وهو من إنتاج شركة "مزيكا" وتم طرحه الأن على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، وعلى شاشة قناة "مزيكا".

وفى سياق آخر، طرح مؤخرا النجمان أحمد سعد ووائل الفشني أغنية جديدة تحمل اسم "افرح" وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.

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