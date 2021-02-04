«بناقص» تتصدر تريند اليوتيوب بالوطن العربي

تصدر المطرب أحمد سعد تريند اليوتيوب في مختلف البلدان العربية بكليب أغنية "بناقص" التي صورها منذ فترة فى النمسا بمدينة سالزبورج، وذلك خلال ٢٤ ساعة من طرحها.وتم إعداد وتجهيز التصوير فى أكثر من شهر مع المخرج النمساوى إيديسون أبا كارديس وتم الاستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية، واستغرق تصوير الكليب يوما كاملا.كليب "بناقص" كلمات هشام صادق وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى أشرف البرنس وهو من إنتاج شركة "مزيكا" وتم طرحه الأن على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، وعلى شاشة قناة "مزيكا".وفى سياق آخر، طرح مؤخرا النجمان أحمد سعد ووائل الفشني أغنية جديدة تحمل اسم "افرح" وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.