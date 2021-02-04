الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع تحول التركيز للتحفيز والنتائج

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على صعود اليوم الخميس، إذ يتطلع المستثمرون إلى نتائج الشركات ومؤشرات على إحراز تقدم في حزمة الإغاثة من الجائحة بعد بيانات تنبئ باستقرار سوق العمل.ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 14.2 نقطة بما يعادل 0.05 بالمئة ليصل إلى 30737.78 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.5 نقطة أو 0.17 بالمئة مسجلا 3836.66 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 63.5 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 13674.06 نقطة.