رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:24 م
مزارعي محصول الزيتون
مزارعي محصول الزيتون
عبدالناصرمحمد
طباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر فبراير تمثلت في:

أولا:أهم العمليات

1- التقليم الجائر للاشجارالقديمة لانتاج افرع جديدة

2-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4-فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي

5-رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم الاشجار الكبيرة او المثمرة في الاصناف المتاخرة

6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياة حتي لا يؤدي الي تصمغ اشجار الزيتون

7-جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق

ثانيا: التسميد

أشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الأولي: 1 ك سلفات نشادر + 1 لتر حامض نيتريك للفدان

الرية الثانية: 1 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان

ثالثا: برنامج الري

ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري مرتين في الأسبوع

السنة الأولى 10 لتر الشجرة

السنة الثانية 20 لتر الشجرة

السنة الثالثة 25 لتر الشجرة

السنة الرابعة 30 لتر الشجرة

السنة الخامسة 35 لتر الشجرة

السنة السادسة 40 لتر الشجرة

السنة السابعة 50 لتر الشجرة

- برنامج الري

يتم تقسيم الري إلي مرتين في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

ملحوظة زيادة عدد الخراطيم الي 2 خرطوم مع تقدم عمر الشجرة لتوفير كمية المياة المناسبة لكل عمر

ثالثا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) والحشرات القشرية والذبابة البيضاء والبق الدقيقي والجراد والنطاط ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما ياتي لمبادة 5% 1.5 سم لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم 600لتر ماء

2- حشرة الزيتون القطنية ودودة ورق الزيتون يتم الرش بالزيوت المعدنية بمعدل 1.5%منفردا او يضاف احدالمبيدات الحشرية قبل تكشف البراعم وبداية الأزهار بالمبيدات آلاتية ملاثيون 300سم3 أو الانثيو بتركيز2 فى الالف او الاكتيلك بتركيز150سم لكل100لتر

3-مكافحة ناخرات اوراق الزيتون ( عثة الزيتون ) موسبيلاديت 25جم 00ا لتر ماء + مادة ناشرة

4-مكافحة البق الدقيق باالرش بالملاثيون 3سم لتر ماء + زيت معدني شتوي 1.5سم لتر ماء

5-مكافحة حفارات ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم

6-مكافحة الاشنات ومرض عين الطاووس برش مبيد فطري مناسب كوسيد150جم 100لتر ماء

موضوعات متعلقة

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

الباز: المفاضلة بين المسجد والمستشفى ليست في محلها وهدفها زرع الفتنة

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

أمطار غزيرة ورعد وسيول تضرب البلاد.. طقس مضطرب لـ3 أيام

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

بناء 12 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بـ«بهي الدين» في مطروح (صور)

الأكثر قراءة

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

وزير التعليم يعلن خبرًا سارًا لطلاب المرحلة الثانوية

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

8 مايو.. انطلاق سباق «جيرو دي إيطاليا» للدراجات من تورينو

شاب أمريكي يستعد لرحلة حول الأرض

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم

كورونا يرفع معدلات الطلب على جراحات التجميل

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة

قريبا.. كتابان للنرويجية إيريكا فاتلاند عن العربي للنشر

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي