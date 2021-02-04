«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر فبراير تمثلت في:أولا:أهم العمليات1- التقليم الجائر للاشجارالقديمة لانتاج افرع جديدة2-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة4-فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي5-رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم الاشجار الكبيرة او المثمرة في الاصناف المتاخرة6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياة حتي لا يؤدي الي تصمغ اشجار الزيتون7-جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرقثانيا: التسميدأشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط للفدانالرية الأولي: 1 ك سلفات نشادر + 1 لتر حامض نيتريك للفدانالرية الثانية: 1 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدانثالثا: برنامج الريملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري مرتين في الأسبوعالسنة الأولى 10 لتر الشجرةالسنة الثانية 20 لتر الشجرةالسنة الثالثة 25 لتر الشجرةالسنة الرابعة 30 لتر الشجرةالسنة الخامسة 35 لتر الشجرةالسنة السادسة 40 لتر الشجرةالسنة السابعة 50 لتر الشجرة- برنامج الرييتم تقسيم الري إلي مرتين في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرةملحوظة زيادة عدد الخراطيم الي 2 خرطوم مع تقدم عمر الشجرة لتوفير كمية المياة المناسبة لكل عمرثالثا: برنامج المكافحةمقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية1-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) والحشرات القشرية والذبابة البيضاء والبق الدقيقي والجراد والنطاط ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما ياتي لمبادة 5% 1.5 سم لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم 600لتر ماء2- حشرة الزيتون القطنية ودودة ورق الزيتون يتم الرش بالزيوت المعدنية بمعدل 1.5%منفردا او يضاف احدالمبيدات الحشرية قبل تكشف البراعم وبداية الأزهار بالمبيدات آلاتية ملاثيون 300سم3 أو الانثيو بتركيز2 فى الالف او الاكتيلك بتركيز150سم لكل100لتر3-مكافحة ناخرات اوراق الزيتون ( عثة الزيتون ) موسبيلاديت 25جم 00ا لتر ماء + مادة ناشرة4-مكافحة البق الدقيق باالرش بالملاثيون 3سم لتر ماء + زيت معدني شتوي 1.5سم لتر ماء5-مكافحة حفارات ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم6-مكافحة الاشنات ومرض عين الطاووس برش مبيد فطري مناسب كوسيد150جم 100لتر ماء