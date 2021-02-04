«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون
الخميس 04/فبراير/2021 - 06:24 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر فبراير تمثلت في:
أولا:أهم العمليات
1- التقليم الجائر للاشجارالقديمة لانتاج افرع جديدة
2-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4-فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي
5-رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم الاشجار الكبيرة او المثمرة في الاصناف المتاخرة
6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياة حتي لا يؤدي الي تصمغ اشجار الزيتون
7-جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق
ثانيا: التسميد
أشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولي: 1 ك سلفات نشادر + 1 لتر حامض نيتريك للفدان
الرية الثانية: 1 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان
ثالثا: برنامج الري
ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري مرتين في الأسبوع
السنة الأولى 10 لتر الشجرة
السنة الثانية 20 لتر الشجرة
السنة الثالثة 25 لتر الشجرة
السنة الرابعة 30 لتر الشجرة
السنة الخامسة 35 لتر الشجرة
السنة السادسة 40 لتر الشجرة
السنة السابعة 50 لتر الشجرة
- برنامج الري
يتم تقسيم الري إلي مرتين في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
ملحوظة زيادة عدد الخراطيم الي 2 خرطوم مع تقدم عمر الشجرة لتوفير كمية المياة المناسبة لكل عمر
ثالثا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) والحشرات القشرية والذبابة البيضاء والبق الدقيقي والجراد والنطاط ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما ياتي لمبادة 5% 1.5 سم لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم 600لتر ماء
2- حشرة الزيتون القطنية ودودة ورق الزيتون يتم الرش بالزيوت المعدنية بمعدل 1.5%منفردا او يضاف احدالمبيدات الحشرية قبل تكشف البراعم وبداية الأزهار بالمبيدات آلاتية ملاثيون 300سم3 أو الانثيو بتركيز2 فى الالف او الاكتيلك بتركيز150سم لكل100لتر
3-مكافحة ناخرات اوراق الزيتون ( عثة الزيتون ) موسبيلاديت 25جم 00ا لتر ماء + مادة ناشرة
4-مكافحة البق الدقيق باالرش بالملاثيون 3سم لتر ماء + زيت معدني شتوي 1.5سم لتر ماء
5-مكافحة حفارات ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم
6-مكافحة الاشنات ومرض عين الطاووس برش مبيد فطري مناسب كوسيد150جم 100لتر ماء
أولا:أهم العمليات
1- التقليم الجائر للاشجارالقديمة لانتاج افرع جديدة
2-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4-فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي
5-رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم الاشجار الكبيرة او المثمرة في الاصناف المتاخرة
6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياة حتي لا يؤدي الي تصمغ اشجار الزيتون
7-جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق
ثانيا: التسميد
أشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولي: 1 ك سلفات نشادر + 1 لتر حامض نيتريك للفدان
الرية الثانية: 1 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان
ثالثا: برنامج الري
ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري مرتين في الأسبوع
السنة الأولى 10 لتر الشجرة
السنة الثانية 20 لتر الشجرة
السنة الثالثة 25 لتر الشجرة
السنة الرابعة 30 لتر الشجرة
السنة الخامسة 35 لتر الشجرة
السنة السادسة 40 لتر الشجرة
السنة السابعة 50 لتر الشجرة
- برنامج الري
يتم تقسيم الري إلي مرتين في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
ملحوظة زيادة عدد الخراطيم الي 2 خرطوم مع تقدم عمر الشجرة لتوفير كمية المياة المناسبة لكل عمر
ثالثا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) والحشرات القشرية والذبابة البيضاء والبق الدقيقي والجراد والنطاط ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما ياتي لمبادة 5% 1.5 سم لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم 600لتر ماء
2- حشرة الزيتون القطنية ودودة ورق الزيتون يتم الرش بالزيوت المعدنية بمعدل 1.5%منفردا او يضاف احدالمبيدات الحشرية قبل تكشف البراعم وبداية الأزهار بالمبيدات آلاتية ملاثيون 300سم3 أو الانثيو بتركيز2 فى الالف او الاكتيلك بتركيز150سم لكل100لتر
3-مكافحة ناخرات اوراق الزيتون ( عثة الزيتون ) موسبيلاديت 25جم 00ا لتر ماء + مادة ناشرة
4-مكافحة البق الدقيق باالرش بالملاثيون 3سم لتر ماء + زيت معدني شتوي 1.5سم لتر ماء
5-مكافحة حفارات ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم
6-مكافحة الاشنات ومرض عين الطاووس برش مبيد فطري مناسب كوسيد150جم 100لتر ماء