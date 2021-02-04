«الحرَّاق».. 10 حكايات عن «جدعنة» أحمد مكى

◄ مكي بيحب مصر

◄ الاختيار

◄ السهل الممتنع

◄ الجدع

◄ الكبير

◄ الرابر

◄ خارج الأضواء

◄ مرض مكي

◄ اعتزازه بأصله

يبقي الفنان أحمد مكي واحدا من أهم الفنانين الذي عملوا بمجال التمثيل في مصر وعمله في البداية كمخرج أضاف لرؤيته الفنية كممثل، كما أنه من أهم مطربين الراب في السنوات الأخيرة، فاستطاع أن يرسم الضحكة علي وجوده محبيه، كما صنع العديد من الأغاني التي حملت رسائل وناقشة قضايا مجتمعية.ولد أحمد مكي عام 1980 في مدينة وهران بالجزائر لأب جزائري وأم مصرية وقرر الاستقرار في مصر وتخرج من معهد السينما قسم إخراج، ونجح منذ ظهوره علي الساحة في العمل مع قامات فنية كبيرة سواء كمخرج أو كممثل، يعرف إمكانياته جيدًا واستغلها بأفضل شكل في الظهور سريعًا وخطف قلوب الجمهور.وبعد أدائه عدة أدوار ثانوية وبطولات شبابية في عدد من الأعمال في الفترة من عام 2001 حتي عام 2007، نجح عام 2008 في أول اختبار حقيقي له بتقديم أولي بطولاته بالسينما من خلال فيلم "H دبور" لتتوالى نجاحاته وأعماله بعد ذلك، "الدستور" تستعرض تفاصيل ومعلومات عن أحمد مكي بعد تصدره التريند الأيام الماضية بسبب تسريب صوره له من كواليس مسلسل "الاختيار 2"انتشرت خلال الأسبوع الماضي صورة للفنان أحمد مكي من كواليس مسلسل "الاختيار 2" الذي يشارك في بطولتة الفنان كريم عبدالعزيز، وظهر مكي في الصورة وهو يشبه الفنان العالمي فان ديزل وتعرض لهجوم عنيف وممنهج من لجان الأخوان الإلكترونية علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركته في مسلسل الاختيار الذي يعرفون أن الجزء الجديد سيكشف ما كان يحدث داخل أعتصامات الأخوان في أحداث ثورة 30 يونيو، لم يخرج مكي للرد علي الهجوم وما زال يركز في أداء شخصيته ويواصل تصوير المسلسل ولكن محبيه في مصر والوطن العربي قاموا بدشن هاشتاج مكي بيحب مصر للرد علي هجوم لجان الإخوان.مشاركة أحمد مكي في مسلسل "الاختيار" جاءت بترشيح من الشركة المنتجة للعمل والمخرج بيتر ميمي ولم يأخذ مكي وقتا طويلا في التفكير واتخذ قراره بخوض التجربة خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول الذي قدمه النجم أمير كرارة، وبالرغم من ارتباطات مكي بأعمال أخري سواء في المسرح أو الدراما إلا أنه قرر توقف كل مشاريعه لحين الانتهاء من الاختيار، ويقدم خلال المسلسل شخصية أحد الضباط الذي ينشق بعد ذلك ويتحول لإرهابي، وفي المقابل يقدم أمير كرارة شخصية ضابط شرطة مصرية يقوم بمقاومته، ويتشوق الجمهور لرؤية الثنائي معًا في أول دويتو فني يجمعهما.يتميز بأنه كيان فني كبير يشعر جمهوره دائمًا بأنه واحد منهم من خلال الأدوار والأعمال التي يلعبها، وفي نفس الوقت لا يظهر إلا من أعماله فقط نادرًا ما تجده يظهر للحديث عبر السوشيال ميديا أو حتي في البرامج، ومع ذلك يحبه الجمهور بشدة لصدقه في أدائه وحرصه علي وضع خبرته وخلاصة تجاربه الحياتية في أعماله.نشأ احمد مكي في أسرة ممزقة حيث أن والداته انفصلت عن والده وكان من السهل أن يعيش حياته كشاب بشكل طائش ومع ذلك ركز في أن يكون شخصا ناجحا واستغل تجاربه السيئة في ان يكون شخصامثاليا سواء كأب أو كفنان، جدعنة مكي تكمن في الأثر الأيجابي الذي تركه في نفوس جمهوره، بعد أغنية "قطر الحياة" توقف عدد كبير من الشباب عن الإدمان، كما انه أعاد الثابت والتقاليد الذي تربينا عليها في الأحياء والشوارع المصري قديمًا في أغنية "وقفة ناصية زمان"، ونصائحه لنجله في "أغلي من الياقوت" التي تعد نصائح لجيل كبير من الأطفال عندما يخرجون للدنيا.قدم أحمد مكي خمسة أجزاء من المسلسل الكوميدي "الكبير" الذي تفوق فيه علي نفسه واستطاع أن يرسم البهجة علي وجوه جمهوره لسنوات طويلة، وفي المسلسل قدم مكي خمس شخصيات مختلفة عندما تشاهدهم يجعلونك تفكر كيف لشخص واحد أن يقدم كل هذة الشخصيات بهذا الاختلاف وهم "الكبير – الكبير أوي – الكبير جدًا - جوني – حزلقوم" لم يطلق مكي علي نفسه لقب الكبير ولكنه استحقه عن جدارة بعد هذا العمل ليس من أجل المسلسل فقط بل عن أعماله الفنية المميز والهادفه في الدراما والسينما والغناء ومؤخرًا المسرح ليعد من بين أهم الفنانين الشاملين في السنوات الأخيرة.جدعان طيبين كانت أول أغنية راب يقدمها أحمد مكي ضمن دعاية فيلم "h دبور" وحققت نجاحا كبيرا ليحرص بعد ذلك علي تقديم أغنية في كل فيلم يقدمه، إلي أن قدم أول البوم غنائي راب عام 2012 باسم "أصله عربي"، بدأ الراب في سبعينات القرن الماضي في أمريكا وبالرغم من انتشاره في مصر في العقد الأخير إلا أن مكي يظل مختلفاوفي منطقة بمفرده حيث أنه يستغله من أجل موضوع أو قضية تثير عقله وتفيد المجتمع وهو ما يظهر في الأغاني التي قدمها مثل "وقفة ناصية زمان" و"أغلي من الياقوت" و"قطر الحياة".لا يحب الظهور في الأحداث الفنية أو المناسبات العامة أو حتي العزاء إذا كانت بها كاميرات، يفضل دائمًا العيش بحرية بعيدًا عن الكاميرات، ليركز في تقديم أعمال فنية جديدة سواء كتمثيل أو أغاني راب بأفكار مميزة ومختلفة، لا يهوي السيوشيال ميديا ولا يحب تصدر التريند إلا بأعماله المميزة ويحافظ طوال الوقت علي سرية حياته الشخصية.منذ عدة سنوات مر الفنان أحمد مكي بأزمة مرضية حيث تعرض لفيرس نادر يحطم الكبد والطحال والرئة، وكان يتغذي من خلال الوريد ولا يستطيع شرب الماء حتي، وكانت تجربة قاسية علي مكي لدرجة أنه سجد شكرًا لله بعد شفائه وقيامه بشرب المياه بنفسه، وخرج من هذة الأزمة بعدد من الدروس الهامة في حياته تقرب من الله أكثر، كما أنه أسس شركة منتجة تحمل اسم مكي برودكشن وقرر إنتاج وتقديم الأعمال التي تخرج من قلبه وتفيد جمهوره فقط.يعتز الفنان أحمد مكي بأصوله ويتحدث عنها في أي مناسبة أو ظروف تتاح له، ينتمي مكي لقبيلة بني هلال وهي من أقدم قبائل العرب وهم من البدو وهو من العائلة التي رحلت من مكة إلي الجزائر ولهم نسب في الصعيد وفي عدد من الدول العربية مثل تونس وجميعهم يتميزون بموروث ثقافي واحد وهو اعتزازهم باللغة العربية.