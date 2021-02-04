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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تستلم 2.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:02 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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ذكرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أنه من المتوقع وصول 2.71 مليون جرعة على الأقل من لقاحات فيروس كورونا إلى البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري من خلال مرفق (كوفاكس) الدولي.

وأوضحت السلطات - وفقًا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية يوم الخميس - أنه من المقرر أن تستلم الدولة 117 ألف جرعة من لقاح (فايزر)، و59ر2 مليون جرعة من لقاح (أسترازينيكا)، من خلال مشروع اللقاح العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية والمعروف باسم مرفق (كوفاكس).

وأشارت إلى أن كوريا الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة حصلت على لقاحات لفيروس كورونا تكفي لتطعيم 56 مليون شخص، وسيوفر مشروع (كوفاكس) 20 مليون جرعة من اللقاحات، تكفي لتطعيم 10 ملايين شخص.

وأبرمت الحكومة صفقات لتأمين لقاحات من شركات (أسترازينيكا - فايزر - موديرنا - يانسن) التابعة لشركة (جونسون آند جونسون)، وتقترب من إبرام صفقة لشراء اللقاحات من شركة الأدوية الأمريكية (نوفافاكس).

وأوضحت الحكومة أنه ليس لديها خطة لشراء لقاح (سبوتنيك V) الروسي، والذي أظهر فعالية بنسبة 6ر91% في المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية.

وحول قرار سويسرا بحجب الموافقة على لقاح (أسترازينيكا)، ذكرت حكومة كوريا الجنوبية أنها ستنتظر نتيجة مراجعة وزارة سلامة الغذاء والدواء في البلاد، إذ اندلع جدل عالمي حول استخدام اللقاح لكبار السن، حيث لا توجد بيانات كافية تؤكد فعاليته لهذه الفئة العمرية.

وفي أول اجتماع للجنة من الخبراء الطبيين الكوريين الجنوبيين الأحد الماضي بشأن مراجعة فعالية اللقاح، أوضحت اللجنة أن لقاح (أسترازينيكا) يمكن إعطاؤه لكبار السن، وعقدت اللجنة اجتماعًا ثانيًا في وقت لاحق من اليوم لكنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة.. وأعلنت وزارة سلامة الغذاء والدواء تأجيل إعلان نتائج الاجتماع إلى غد الجمعة.

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