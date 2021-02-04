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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يدين اغتيال الناشط والمعارض اللبناني لقمان سليم

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:34 م
أبو الغيط
أبو الغيط
عبير سليم
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أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء الخميس، بأشد العبارات جريمة اغتيال الناشط والمعارض اللبناني لقمان سليم والذي عثر عليه مقتولا في سيارته صباح اليوم 4 فبراير الجاري في بلدة العدوسية بالنبطية جنوب لبنان.

وأعرب الأمين العام عن بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وصرح مصدر مسئول بالجامعة العربية في بيان، بأن الجامعة العربية إذ تستنكر هذه الجريمة البشعة، وتؤكد ضرورة الكشف عن ملابساتها ومعاقبة مرتكبيها، فإنها تحذر من انزلاق لبنان إلى منعطف خطير وحالة من الانفلات والعودة به الى مسلسل الاغتيالات المشين.

وأضاف المصدر أن إنقاذ لبنان من هذا الوضع المتدهور على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، يتطلب من جميع الأطراف تحمل المسئولية وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، للإسراع في تشكيل حكومة الاختصاصيين الجديدة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، والخروج من هذا النفق المظلم الذي يهدد استقرار لبنان وسلمه الأهلي.

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