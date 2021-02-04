تصادم أتوبيس وسيارتين على «زراعي طوخ» وإصابة مواطن

تسبب سوء الأحوال الجوية وتجمع الأمطار على الطريق الزراعي في تصادم أتوبيس وسيارتين أعلى الطريق الزراعي عند كوبري طوخ، وأسفر الحادث عن إصابة شخص تم نقله لمستشفى بنها الجامعي.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي، وانتقل رجال المرور وتبين تصادم أتوبيس وسيارتين أعلى الطريق الزراعي عند كوبري طوخ بسبب سوء الأحوال الجوية وتراكم الأمطار على الطريق والسرعة الزائدة.وأسفر الحادث عن إصابة شخص تم نقله لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.