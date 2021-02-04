إستونيا تعلن انتهاك طائرة روسية لمجالها الجوي

قال الجيش الإستوني اليوم الخميس إن طائرة روسية انتهكت المجال الجوي للبلاد، واتهم طائرة من طراز "إليوشن إي إل 76 إم دي" بدخول المجال الجوي للاتحاد الأوروبي والدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) دون إذن.واستدعت وزارة الخارجية في تالين السفير الروسي على خلفية الواقعة وسلمته مذكرة، حسبما أعلن الجيش الإستوني اليوم.وبحسب البيان، فإن انتهاك المجال الجوي، وهو الأول من جانب روسيا العام الجاري، وقع بالقرب من جزيرة فيندلو ببحر البلطيق في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء واستمر أقل من دقيقة.وذكر البيان العسكري أنه تم تشغيل الهوية الإلكترونية للطائرة، لكن الطيار لم يتواصل لاسلكيا مع مراقبة الحركة الجوية الإستونية.